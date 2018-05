Lucros da EDP Brasil crescem 58,9% para 214,1 milhões de reais

Miguel Baltazar

A EDP Brasil fechou os primeiros três meses deste ano com lucros de 214,1 milhões de reais (cerca de 50,43 milhões de euros ao câmbio actual), o que representa um crescimento de 58,9% face ao mesmo período do ano passado.

De acordo com os dados revelados esta quinta-feira, 10 de Maio, o crescimento justificou-se sobretudo com um aumento da margem e um melhor resultado financeiro.

O EBITDA subiu 19,5% para 644,8 milhões de reais no período entre Janeiro e Março e as receitas cresceram 23,3% para 2,83 mil milhões de reais, principalmente devido ao ajustamento tarifário das suas distribuidoras, às operações de protecção contra o risco hídrico nas suas hidroeléctricas e ao maior volume de energia comercializada.



A margem bruta foi de 955 milhões de reais, um aumento de 9,3% na comparação homóloga.



Em comunicado, o CEO Miguel Setas destaca que o trimestre foi marcado por conquistas importantes para a EDP Brasil. "Destaco, com satisfação, a conclusão antecipada da usina de São Manoel (700 MW, em parceria com a CTG e Furnas), o início da construção do primeiro lote de Transmissão no Espírito Santo, também antes do prazo previsto, e a conclusão da OPA para aquisição de acções preferenciais da CELESC", refere, citado no comunicado.



A empresa destaca também que o volume de energia entregue pelas suas empresas de distribuição "cresceu pelo terceiro trimestre consecutivo", o que "consolida o cenário de retoma do crescimento, principalmente nas classes industrial e comercial".



A energia total distribuída pelas concessionárias da EDP cresceu 2,3% na comparação anual, enquanto o número de clientes avançou 1,6%, para quase 3,39 milhões.



A dívida líquida da companhia fechou o ano em 4,6 mil milhões de reais, um aumento de 6,2% em termos homólogos, enquanto o investimento desceu 19,6% para 134,2 milhões de reais.



Os resultados da EDP Brasil são conhecidos no mesmo dia em que a casa-mãe, a EDP, vai apresentar as suas contas trimestrais, após o fecho do mercado. As expectativas dos analistas apontam para uma descida dos lucros de 23% para 165,8 milhões de euros.