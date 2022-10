A margem de refinação da Galp caiu 65% no terceiro trimestre para um valor por barril muito abaixo da estimativa média dos analistas. A petrolífera

A margem caiu para os 7,70 dólares por barril, quando a maioria dos especialistas esperavam que não baixasse dos 14,98 dólares por barril.









um período fortemente afetado pelo impacto da guerra na Ucrânia e consequente crise nas matérias primas, a margem de refinação da petrolífera nacional disparou para os 22,3 dólares por barril devido à alta do petróleo. No trimestre anterior a margem tinha sido de 6,9 dólares por barril. Há um ano, as margens da empresa estavam nos 4 dólares por barril, pelo que o valor agora revelado mostra uma margem ainda assim muito superior à de 2021. De acordo com o comunicado enviado à CMVM, a produção média de crude da empresa portuguesa atingiu os 114,8 mil barris por dia, acima do estimado.

O anúncio já teve consequências na bolsa, com as ações da petrolífera a perderem 4,22% ao fim de alguns minutos de negociação.