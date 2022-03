Mercado livre de gás natural ganhou 2,6 mil clientes em janeiro

Em janeiro, o mercado livre de gás natural contava com 1,3 milhões de clientes, um aumento de cerca de 2,6 mil clientes face aos números de dezembro de 2021. Os dados são revelados pela ERSE, a entidade que regula os serviços energéticos em Portugal, no boletim do mercado liberalizado. No que toca a percentagens, 85,2% dos clientes está no mercado livre.

De acordo com este boletim, em janeiro o mercado regulado contava com 229,7 mil clientes, menos 1.409 face a dezembro de 2021.

No que diz respeito a consumo, foi registado um decréscimo de 176 GWh face a dezembro, atingindo 38.889 GWh em janeiro. O consumo no mercado livre representava em dezembro cerca de 98% do consumo total registado em Portugal continental.

Olhando as quotas de mercado, a Galp manteve-se em janeiro como o principal operador no que diz respeito a consumo, com 52%, enquanto a EDP Comercial liderava no número de clientes (49%).

Por tipo de cliente, a Galp manteve a liderança entre os clientes industriais e também entre os grandes consumidores, com 47% e 56%, respetivamente. Já a EDP é o comercializador dominante no caso dos clientes residenciais e também nos pequenos negócios, com quotas de consumo de 47% e 46%, respetivamente.

O gás natural tem estado no centro das atenções este ano, principalmente a partir do momento em que o conflito na Europa, entre a Rússia e a Ucrânia, teve início. O "benchmark" de gás natural na Europa tem registado significativas variações de preço - esta manhã, por exemplo, está a valorizar 5,84% para 104,51 euros por megawatt-hora.

Este valor compara com o pico atingido a 7 de março, quando o gás natural disparou 18% devido ao conflito na Ucrânia, atingindo um valor acima dos 227 euros/MWh.