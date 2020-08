Mexia e Manso Neto não sabem com quem não podem falar

A defesa de Mexia e Manso Neto no caso EDP pede ao juiz Carlos Alexandre que defina com maior clareza o universo de pessoas com as quais os arguidos ficaram proibidos de contactar.

