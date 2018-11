Mexia: “Há sinais claros que CTG continua com processo da OPA”

O presidente executivo da EDP sublinhou que mantêm “diálogo com a CTG” e esperam comunicar novidades ao mercado no primeiro trimestre.

Pedro Nunes/Reuters

"Há sinais claros de que a CTG continua com o processo para obter as aprovações regulatórias necessárias. O processo está em andamento". A garantia foi dada por António Mexia, presidente executivo da EDP, durante a conferência telefónica com analistas no âmbito dos resultados dos primeiros nove meses do ano.



O gestor relembrou que já foram dados passos nesse sentido. Além da aprovação do regulador brasileiro da concorrência (CADE) "foi confirmado pela Comissão Europeia esta semana que já houve uma pré-notificação", apontou, sublinhando que se trata de duas das aprovações necessários mais relevantes.



Como o Negócios noticiou, a CTG já avançou com uma pré-notificação na Comissão Europeia. A confirmação foi dada pela comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager. Mas não houve mais avanços. "Já houve contactos no sentido de uma pré-notificação do negócio", disse a comissária ao Negócios, à margem da conferência de imprensa que decorreu na quarta-feira durante o Web Summit.



Após a insistência de perguntas dos analistas sobre o tema, António Mexia relembrou que devido às regras do mercado não pode avançar com muitos mais detalhes. "Mas posso dizer o seguinte: "Mantemos diálogo com a CTG e esperamos contactar o mercado no primeiro trimestre de 2019 para falar sobre a oferta, consoante estava previsto".



Na semana passada a Bloomberg noticiou, com base em fontes não identificadas, que uma série de obstáculos inesperados está a atrasar a oferta, com o calendário agora a apontar para o primeiro trimestre do próximo ano.



Oficialmente, a CTG não admite qualquer arrefecimento na operação. Diz apenas que continua a seguir a entrega de todos os procedimentos regulatórios, que passam por oito países em 18 entidades diferentes.