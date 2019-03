Mexia: "Votação do plano foi unânime"

O presidente executivo da EDP, António Mexia, revelou que a atualização do plano estratégico mereceu "votação unânime" por todos os membros do conselho geral e supervisão.

Questionado sobre se as propostas conhecidas esta terça-feira tinham sido discutidas previamente com o fundo Elliot, que tinha avançado com um plano alternativo para ajudar a EDP a ultrapassar o impasse da OPA, respondeu: "O plano mereceu acordo prévio dos principais acionistas". E não vou fazer concurso sobre quem é que se revê mais no plano", atirou o gestor.

O plano apresentado pela elétrica prevê um investimento de 12 mil milhões até 2022 e a redução da dívida em 2 mil milhões de euros.



PRINCIPAIS METAS DO PLANO ESTRATÉGICO DA EDP

Lucros – Mais de mil milhões de euros em 2022, o que representa crescimento médio anual de 7%

EBITDA – Mais de 4 mil milhões de euros em 2022, o que representa crescimento médio anual de 5%

Investimento – 2,9 mil milhões de euros por ano até 2022, o que representa um crescimento de 60% face à meta anterior (1,8 mil milhões de euros). Em termos brutos representa um investimento de cerca de 12 mil milhões de euros até 2022

Desinvestimento – 4 mil milhões de euros em rotação de ativos e 2 mil milhões de euros em vendas de ativos (centrais térmicas na Península Ibérica)

Poupança de custos – 300 milhões de euros por ano

Dívida líquida – 11,5 mil milhões de euros em 2022, o que representa uma redução face aos 13,5 mil milhões de euros de 2018

Peso do endividamento – Dívida líquida inferior a 3 vezes o EBITDA, o que compara com um rácio de 4 vezes em 2018

Dividendos – 3 mil milhões de euros até 2012, com um dividendo mínimo de 19 cêntimos por ação um payout (percentagem dos lucros entregue aos acionistas) entre 75% e 85%.

Renováveis – As renováveis são a grande aposta da EDP. Representam 75% do plano de investimentos da empresa. 65% do EBITDA gerado em 2022 virá das renováveis, o que segundo a EDP coloca a empresa no segundo lugar a nível europeu.

Estados Unidos – A maior fatia dos investimentos que a EDP pretende efetuar são nos Estados Unidos. Dos 5 mil milhões de euros de investimento líquido que a EDP vai efetuar até 2022, 40% serão aplicados na maior economia do mundo. 30% têm como destino a Europa e 30% o Brasil e Peru.