Nipónica Renewable Japan quer comprar nove parques eólicos em Portugal

A empresa nipónicaA operação, avaliada em 1.500 milhões de euros - valor que inclui também a compra da dívida -, já recebeu manifestações de interesse de vários potenciais compradores.De acordo com fontes do mercado, citadas pelo periódico espanhol El Economista , a Japan Renewable surge neste contexto como uma das candidatas melhor posicionadas para fechar negócio, depois de se ter aliado recentemente à Tokyu Land para investir nos países do sul da Europa.A venda da Saeta, que está a ser coordenada desde o final de 2023 pela Société Générale e pelo Banco Santander,No total, trata-se de uma potência instalada de 682 MW, repartida porJá as centrais solares somam 68 MW e localizam-se em território espanhol.com vista a tirar a empresa de bolsa através de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA), que por sua vez teve uma taxa de aceitação de 95,28% do capital. Isto permitiu ao fundo de investimento do Canadá controlar a totalidade da empresa.Além deste negócio, a Renewable Japan fechou recentemente a compra de um parque solar fotovoltaico em Valdecarretas (Zamora), com uma capacidade de 37,83 megawatts-pico (MwP), por 37 milhões de euros à empresa basca Dominion. Meses antes, aprincipalmente em Itália e Espanha.Em 2021, a Saeta Yield registou um volume de negócios superior a 458 milhões de euros, 5% acima do ano anterior. Esta nova tentativa da Brookfield de desinvestir na Saeta é a segunda nos último cinco anos, depois de ter já tentado vender parte dos ativos energéticos da empresa em 2020 (400 milhões das centrais a que se somavam 1.400 milhões de dívida).