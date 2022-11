Empresa de energia renovável entra em Portugal com aquisição de sete projetos solares

carteira de centrais fotovoltaicas, com uma capacidade de 262 Megawatts-pico.





A empresa de energias renováveis Sonnedix entrou em Portugal, tendo adquirido uma"Entre o portfólio estão sete projetos solares em construção ou em fase de desenvolvimento tardio com uma capacidade acumulada de 262 MWp pelo país", refere a empresa num comunicado, apontando que durante o primeiro ano de operação, estes projetos deverão produzir aproximadamente 415.000 MWh de energias renováveis, o que se traduz numa capacidade de alimentar 137 mil casas. Segundo a empresa, isto permite evitar a emissão de 76 mil toneladas de CO2.Axel Thiemann, CEO da empresa, afirma, citado no comunicado, que este é um momento "muito importante" na indústria e que demonstra o compromisso da empresa, que tem sede nos Países Baixos, com a Península Ibérica."Temos a responsabilidade de fornecer eletricidade limpa e acessível às nossas comunidades", realçou Carlos Guinand, presidente executivo da Sonnedix. "Queremos ajudar Portugal a atingir as metas de energia renovável e estou muito orgulhoso dos esforços da nossa equipa", acrescentou.

Atualmente, a capacidade total da Sonnedix é de 8GW (uma medida de potência equivalente a mil milhões de Watts), incluindo uma carteira de projetos em desenvolvimento com uma capacidade de mais de 5GW. A empresa está presente no Chile, França, Alemanha, Itália, Japão, Polónia, Espanha, Estados Unidos e Reino Unido.