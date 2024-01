Pedro Borges de Oliveira reforça na Greenvolt com compra de 3% aos polacos da V-Ridium ao preço da OPA

Leia Também Paulo Fernandes encaixa 6,4 milhões com venda de 779 mil ações da Greenvolt

A Greenvolt informou esta sexta-feira que a 1Thing Investments, detida por Pedro Borges de Oliveira, aumentou a sua participação na empresa de energias renováveis. A informação foi comunicada pela empresa liderada por João Manso Neto (na foto) à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A 1Thing Investments adquiriu 3% do capital social, ou 4.175,000 ações, por 8,3 euros por ação à V-Ridium, "bem como a concessão de uma opção para adquirir 2.365,875 ações adicionais representativas de 1,7% do capital social e dos direitos de voto na Greenvolt", pode ler-se no documento.Como resultado da operação, a 1Thing passa de uma participação de 9.848,239 ações representativas de 7,08% da empresa, para 14.023,239 ações representativas de 10,08% do capital, sendo-lhe imputáveis "um total de 16.389,114 direitos de voto na Greenvolt".Já os polacos da V-Ridium vêm a sua participação direta passar de 8,05% para 5,05%.Em virtude da opção de compra, a empresa informa que se consideram imputáveis a Pedro Borges de Oliveira 16.389,114 ações correspondentes a 11,78% do capital e direitos de voto da Greenvolt.A Greenvolt, liderada por João Manso Neto, é atualmente alvo de uma oferta pública geral e voluntária de aquisição da totalidade das ações (OPA) por parte de um fundo de investimento em infraestruturas, Gamma Lux, com sede no Luxemburgo, gerido pela empresa norte-americana Kohlberg Kravis Roberts (KKR). A contrapartida é de 8,3 euros por ação.