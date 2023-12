Paulo Fernandes encaixa 6,4 milhões com venda de 779 mil ações da Greenvolt

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulo Fernandes, segundo maior acionista da Greenvolt, alienou nos últimos dias perto de 800 mil ações, tendo encaixado cerca de 6,4 milhões de euros.

Por via da sua Actium Capital, o empresário "alienou, na Euronext Lisbon, entre os dias 27 e 28 de dezembro de 2023, 779.346 ações

representativas de 0,56% do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt – Energias Renováveis", lê-se em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, este sábado, 30 de dezembro.

Em virtude de tal operação, a sociedade do também administrador e acionista da Medialivre - dona do Negócios, CMTV, Correio da Manhã, Record e Sábado – "passou a deter 15.311.847 ações representativas de 11,00% do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt – Energias Renováveis".

O empresário vendeu estas ações ligeiramente abaixo do preço de 8,30 euros correspondente à contrapartida oferecida em OPA pela norte-americana Kohlberg Kravis Roberts (KKR), que acordou a compra das participações dos sete maiores acionistas da Greenvolt, num total de 60,86% do capital da empresa, por 703 milhões de euros, cabendo a Paulo Fernandes 133,6 milhões.