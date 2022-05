Portugal é o 8º país com a gasolina mais cara da Europa

Leia Também Impostos encareceram gasóleo em 19 cêntimos face a Espanha, diz ERSE

Portugal é o 8º país da União Europa com os preços mais caros na gasolina 95 simples, revela o Boletim de Preços UE-27 dos Combustíveis relativo ao primeiro trimestre de 2022 apresentado esta quarta-feira pela ERSE.O documento mostra que os preços médios de venda nacionais são mais altos do que a média dos 27 Estados-membros.Sem impostos, estes preços médios da gasolina são 2,5 cêntimos por litro inferiores aos praticados em Espanha. No entanto, somando a carga fiscal aplicada em Portugal (54%), diz a ERSE, isso justificou a menor competitividade dos preços no contexto da Península Ibérica.Na UE, o preço da gasolina aumentou 9,7 cêntimos por litro do 4º trimestre de 2021 para o 1º trimestre de 2022, revela ainda o boletim do regulador.A gasolina é vendida mais barata no Leste europeu (Polónia bate o recorde) e mais cara nos Países Baixos, Finlândia, Dinamarca, Alemanha e Grécia, assim como Suécia, Itália, Portugal e França.Já no gasóleo simples, Portugal ocupa o 10º lugar com os preços mais caros da UE, também acima dos valores médios europeus. Face a Espanha, e descontando os impostos, os preços são praticamente iguais nos dois lados da fronteira. Com carga fiscal, o gasóleo torna-se então 17 cêntimos por litro mais caro do que em Espanha.Na UE, o diessel aumentou 13,4 cêntimos/litro do 4.º trimestre de 2021 para o 1.º trimestre de 2022.O preço mais baixo do gasóleo até março de 2022 observou-se em Malta e o mais alto verificou-se na Suécia, verificando-se uma diferença de 941 cêntimos/litro entre o preço mais baixo e o preço mais alto.No Leste da UE, a Hungria praticou o preço mais baixo.