No terceiro trimestre, Portugal registou o quinto Preço Médio de Venda (PMV) da gasolina 95 simples mais alto da União Europeia. Segundo o boletim publicado esta terça-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o preço médio com impostos foi de 1,671 euros em Portugal, enquanto a UE fechou o trimestre com um preço médio de 1,417 euros. Em Espanha, o preço médio da gasolina com impostos foi de 1,454 euros.Olhando para os valores sem impostos, Portugal continua acima da média da UE, mas abaixo de Espanha. Segundo a ERSE, a carga fiscal aplicada em Portugal, que ascende a 59%, "justificou a menor competitividade dos preços no contexto da Península Ibérica". Em Espanha, a carga fiscal sobre a gasolina é de 51%. A média da UE é de 55%.O PMV sem impostos da gasolina aumentou 5,4 cêntimos por litro na UE no terceiro trimestre.Segundo a análise da ERSE, entre agosto e setembro, "Portugal apresentou um preço médio de venda e um preço médio antes de impostos superiores aos valores médios verificados na UE-27, na ordem dos 22 cent/l e 5 cent/l, respetivamente".A análise incidiu com mais detalhe em oito países, dos quais Espanha se destaca por ter o preço médio de venda mais baixo da gasolina. O valor chega a ser 25 cêntimos mais baixo do que o praticado em Portugal. No entanto, retirando a carga fiscal, o preço médio da gasolina em Portugal é um cêntimo mais barato do que no país vizinho.No período em causa, Espanha registou a menor carga fiscal dos oito países analisados em detalhe. Em relação a Portugal, a diferença é de oito pontos percentuais.Acima de Portugal na tabela dos preços mais elevados ficaram os Países Baixos, Dinamarca, Finlândia e Grécia. A Bulgária registou o preço mais baixo.No que toca ao gasóleo, Portugal registou um preço médio de 1,457 euros, que compara com os 1,337 praticados na UE, e com os 1,268 registados em Espanha. Também aqui a carga fiscal justifica a diferença. Sem impostos, refere a ERSE, "os preços médios nacionais encontram-se alinhados aos do país vizinho". No ranking da UE, Portugal fica no sexto lugar dos preços mais elevados.Já no GPL Auto, o preço médio praticado foi mais baixo do que em Espanha. Face à UE, o PMV nacional foi superior em quatro cêntimos por litro. Sem impostos, os preços nacionais estão quatro cêntimos abaixo da média europeia.