Portugal importou mais 141,7% de eletricidade nos primeiros 50 dias do ano face a 2021, revela esta segunda-feira o "Jornal de Notícias". A justificar a subida está a queda homóloga de 26,2% na produção de energia elétrica, que impediu dar resposta ao consumo em Portugal continental e obrigou a importar energia de fora.A análise do "Jornal de Notícias" aos balanços mensais e diários da Rede Elétrica Nacional (REN) mostram que, até ao dia 19 de fevereiro, o sistema eletroprodutor gerou um total de 6.217 gigawatts-hora (GWt) de eletricidade, o que corresponde a menos 2.209 GWh do que os 8.426 produzidos no ano anterior.Segundo o mesmo jornal, estes são os 50 piores dias no período entre 2013-2022. A geração hidroelétrica foi a que registou a maior queda – menos 73,2% do que em igual período de 2021 (apenas 876 GWt em 50 dias) –, por causa das medidas adotadas pelo Governo para mitigar a seca.