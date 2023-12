Preço da eletricidade caiu para metade no mercado grossista ibérico em 2023

Nos primeiros onze meses do ano , o preço médio da eletricidade no mercado grossista ibérico Mibel foi de 89,8 euros por megawatt-hora (MWh), aproximadamente metade do valor registado no mesmo período de 2022, quando a energia elétrica atingiu preços recorde na sequência da invasão da Rússia pela Ucrânia, revelam os dados da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN).





