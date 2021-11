Preço do gasóleo alivia na próxima semana, gasolina sobe

Isto porque os maiores produtores, incluindo Rússia e Arábia Saudita, que alinham no grupo conhecido como OPEP+ resolveram não ceder à pressão de países como os EUA e estão a manter a estratégia delineada para a adaptação da produção ao período pós-pandemia.



Ao início da tarde desta sexta-feira, o West Texas Intermediate (WTI) tomba 2,7% em Nova Iorque para 76,88 dólares por barril. Já o brent do Mar do Norte, que serve de referência a Portugal, desvaloriza 2,6%, com o barril já abaixo dos 80 dólares, mais concretamente nos 79,10 dólares.







Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.



Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).



Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).

Os preços dos combustíveis vão seguir caminhos contrários na próxima semana. O gasóleo vai aliviar a partir de segunda-feira, dia 22 de novembro, enquanto a gasolina vai agravar ligeiramente, nos postos de combustível em Portugal.No caso do gasóleo simples, os preços deverão cair cerca de 1 cêntimo por litro para os 1,529 euros por litro, segundo os cálculos do Negócios. A verificar-se, será apenas a segunda queda semanal desde o final de agosto. Já a gasolina simples 95 deverá manter-se praticamente inalterada, com uma ligeira subida, em torno de meio cêntimo por litro, para os 1,7329 euros.Esta tendência contrária prevista para os preços dos combustíveis em Portugal acontece numa altura de incerteza para o mercado petrolífero. Tanto os Estados Unidos como a China estão a ponderar recorrer às reservas estratégicas que detêm como forma de diminuir o desequilíbrio entre a retoma da procura e o travão na oferta.