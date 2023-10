Preço dos combustíveis na semana passada baixaram menos do que deviam

Na semana terminada este domingo, 1 de outubro, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) apontava para um preço eficiente de 1,817 euros por litro de gasóleo simples e de 1,89 euros no litro de gasolina 95.Contudo, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pela ERSE, os preços de pórtico - aqueles que são praticados, sem descontos, nos postos de abastecimento - cifraram-se em 1,85 euros no gasóleo e em 1,906 euros na gasolina.Estes valores traduzem um desvio face ao preço eficiente de mais 3,3 cêntimos por litro de diesel e de mais 1,6 cêntimos no caso da gasolina.Na semana anterior - de 18 a 24 de setembro - os desvios tinham beneficiado os consumidores no caso da gasolina. No gasóleo, o preço de pórtico ficou 0,5 cêntimos acima dos 1,865 euros de preço eficiente. Já na gasolina, os postos cobraram um preço inferior em 1 cêntimo face aos 1,916 euros de preço eficiente.