Preço dos combustíveis vai afundar no dia da greve

A queda acentuada das cotações do petróleo e dos derivados vai provocar a segunda maior descida do ano nos preços dos combustíveis em Portugal no dia em que arranca a greve dos motoristas. Há margem para baixa de 4 cêntimos por litro.

Quem atestar o depósito do automóvel para enfrentar a greve dos motoristas vai perder um "bónus" na próxima semana. É que os preços dos combustíveis vão registar uma queda muito acentuada na próxima segunda-feira, precisamente o dia em que terá início a greve por tempo indeterminado dos motoristas.





Os cálculos do Negócios apontam para que a descida no preço do gasóleo e da gasolina seja mesmo a segunda maior deste ano, e só inferior à baixa histórica do início de junho, quando os combustíveis baixaram mais de 5 cêntimos por litro. Desta vez as baixas de preço não serão tão pronunciadas, mas não ficam muito longe.