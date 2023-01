Preços dos contratos de compra e venda de energia caem em média 15% na Europa

Leia Também Produtores de GNL alegam escassez de stocks para quebrar contratos com elétricas europeias

O índice de preços para contratos de compra e venda de energia (PPA), que a consultora suíça Pexapark divulga todos os meses, caiu 15% na comparação mensal devido à queda nos preços futuros de eletricidade, avança a espanhola PV Magazine.A Península Ibérica voltou a registar os preços mais baixos nos PPA, com 48,4 euros e 48,7 euros em Portugal e Espanha, respetivamente.A contribuir para este cenário está também a redução das necessidades de aquecimento devido às temperaturas amenas que se fazem sentir em toda a Europa e a manutenção das reservas de gás, que acalmaram os mercados e tranquilizaram compradores e vendedores, levando a preços menos agressivos para futuros contratos de PPA. Na sua análise, a Pexapark prevê um aumento nas transações no curto prazo.No índice de referência europeu para o gás, o holandês TTF, os contratos a um ano caíram 28,4% para os 76 euros por MWh, em comparação com o preço máximo registado em agosto de 193,8 euros por MWh.No entanto, e apesar das perspetivas otimistas, diz a publicação, os analistas alertam que é ainda muito cedo para declarar o fim da crise energética, já que as perspetivas de oferta de gás para 2023 permanecem fundamentalmente diferentes face há um ano.A Holanda e a Itália foram os mercados que registaram quedas de preços mais pronunciadas, com -32,1% e -23,8%, respetivamente. O preço mais alto, de 113 euros, foi novamente estabelecido pelo Reino Unido, seguido de 93,8 euros, pela França.