Primeiro leilão solar em barragens terá 263 MW

O primeiro leilão de capacidade solar flutuante apresentado está quarta feira pelo ministério do ambiente vai colocar a licitação 263 MW de produção em sete barragens.



Na barragem de Salmonte serão apenas 8 MW, mas no Alqueva serão 100 MW o que, indicou o secretário de estado da energia, João Galamba, "caso seja ganho por um único operador será o maior projeto solar flutuante do mundo".





No total, a área máxima a ocupar nas diversas albufeiras ascende a 445 hectares, dos quais 250 no Alqueva, o que corresponde a 250 campos de futebol mas apenas 1% da superfície hídrica da Albufeira.João Galamba indicou que a Agência Portuguesa do Ambiente já identificou mais 700 hectares possíveis de serem utilizados em futuros leilões, tendo já sido solicitado à REN que reforce a capacidade da rede para poder receber essa produção adicional resultante dos 700 hectares.O procedimento será lançado esta sexta feira, 26 de novembro, e as propostas poderão ser entregues até 29 de janeiro, revelou o ministro do ambiente, João Pedro Matos Fernandes.O leilão apresentado esta quarta-feira prevê a instalação de centrais solares flutuantes nas barragens de Alqueva (Portel), Castelo de Bode (Tomar), Cabril (Pedrógão Grande), Alto Rabagão (Montalegre), Paradela (Miranda do Douro), Salamonde (Vieira do Minho) e Tabuaço (Vilar, Moimenta da Beira).A licitação terá duas componentes, mas ambas são apresentadas em simultâneo pelos candidatos, o que constitui uma mudança face a anteriores leilões solares.Assim, os concorrentes terão de apresentar uma proposta sobre o preço para produzir eletricidade mas também outra para a ocupação do espaço hídrico que pertence ao domínio público.(Notícia atualizada às 18:16 com mais informação)