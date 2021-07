Produção da EDP Renováveis aumenta 5% nos primeiros seis meses

Leia Também Eletricidade produzida pela EDP cai 6% no primeiro semestre do ano

A EDP Renováveis produziu 15,3 terawatts por hora (TWh) de energia limpa no primeiro semestre deste ano, uma subida de 5% face ao registado no mesmo período de 2020, quando tinha produzido 14,664 TWh de energia. A informação consta na antevisão dos dados operacionais, comunicada esta terça-feira à CMVM "A EDPR gerou 15,3 TWh de energia limpa" no primeiro semestre, "evitando 10mt de emissões de CO2", explica a empresa, referindo-se às emissões de dióxido de carbono evitadas. A Europa e a América do Norte representaram 38% e 59% do total de geração de energia, respetivamente. Na Europa foi contabilizado um aumento de 14% na geração de energia, "impactado pela maior capacidade instalada e maior recurso". A América Latina representou 3% da energia gerada no semestre.Na América do Norte a produção de energia recuou 1%, "refletindo a nova capacidade instalada em operação neutralizada pelo menor recurso e pelo impacto do evento único ERCOT [um operador de energia no Texas]" no primeiro trimestre de 2021. No Brasil, onde a empresa tem também operações, a produção subiu 27% no semestre, face ao mesmo período de 2020, "devido à maior capacidade instalada em conjunto com maior recurso", explica a Renováveis.A empresa refere ainda que se verificou um aumento da capacidade instalada para 12,6 gigawatts (GW), mais 1,15 GW que em junho de 2020, "com a Europa e América do Norte a representar 40% e 56% do portfólio, respetivamente". "As adições de capacidade desde o início do ano foram de 0,7 GW e a EDPR tem neste momento 2,9 GW de capacidade em construção".A empresa do grupo EDP refere também que "no seguimento da conclusão com sucesso da transação de rotação de ativos nos EUA (participação de 68% num portfólio eólico com 405 MW), as adições líquidas desde o início do ano totalizam 0,4 GW".No primeiro semestre do ano, a EDP Renováveis "alcançou um fator de utilização de 31%", uma diminuição de 0,5 pontos percentuais face a junho de 2020, "refletindo um Índice renovável de 95% do P50 esperado a longo-prazo de Fator de Utilização Bruto médio".