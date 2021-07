EDP Renováveis vende dois parques eólicos nos EUA avaliados em 608 milhões

A EDP Renováveis concluiu a venda de uma participação de 68% num portefólio eólico nos Estados Unidos de 405 megawatts, com o negócio a avaliar estes ativos em 720 milhões de dólares (equivalente a cerca de 608 milhões de euros), segundo comunica a empresa.A notícia da venda tinha sido adiantada em abril deste ano, mas na altura a empresa portuguesa não tinha adiantado os dados finais sobre a percentagem a ser vendida neste projeto, a fundos geridos pela Greencoat Capital, podendo variar entre os 55% e os 80%

Num comunicado emitido esta manhã à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o braço verde da EDP explica que o negócio está inserido na estratégia da companhia de reciclar capital para reinvestir na expansão.O valor total da transação corresponde a um "Enterprise Value" (100%) de 720 milhões dólares, que se traduz num "Enterprise Value" de 1,8 milhões de dólares por megawatt.Segundo a empresa, esta transacção irá contribuir com 500 milhões de euros de encaixe de rotação de ativos e está inserida no contexto do programa de rotação de ativos de 8 mil milhões de euros para 2021-25 anunciado no Capital Markets Day da EDP, permitindo à EDP acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável.