Produção de eletricidade da EDP Renováveis aumenta 5% nos primeiros nove meses

A EDP Renováveis produziu 21,46 terawatts por hora (TWh) de energia limpa nos primeiros nove meses deste ano – uma subida de 5% face ao registado no mesmo período de 2020, quando tinha produzido 20,35 TWh de energia –, evitando 13mt de emissões de CO2. A Europa e a América do Norte representaram 37% e 58% do total de geração de energia, respetivamente. A informação consta na antevisão dos dados operacionais dos três primeiros trimestres, comunicada esta quinta-feira à CMVM.

Na Europa, a geração aumentou 10% face a setembro de 2020, impactada pela maior capacidade instalada. Na América do Norte, a produção foi estável face ao período homólogo do ano passado, refletindo a nova capacidade instalada em operação neutralizada pelo menor recurso e pelo impacto do evento ERCOT [Conselho para a Fiabilidade Elétrica do Texas] não recorrente no primeiro trimestre de 2021.

No Brasil, a produção aumentou 53% devido à maior capacidade instalada em conjunto com maior recurso.

Já a capacidade instalada da EDPR aumentou para 13 GW até setembro, o que corresponde a mais 1,5 GW face aos primeiros nove meses do ano passado, com a Europa e América do Norte a representarem 40% e 55% do portfólio, respetivamente.

As adições de capacidade desde o início do ano foram de 1,2 GW e a EDPR tem neste momento 2,7 GW de capacidade em construção, refere o mesmo documento.

No seguimento da conclusão com sucesso da transação de rotação de ativos nos EUA (participação de 80% num portfólio eólico com 405 MW), as adições líquidas desde o início do ano totalizam 0,9 GW.