EDPR vende 55% de dois parques eólicos nos EUA avaliados em 720 milhões de dólares

A EDP Renováveis alcançou um acordo com fundos geridos pela Greencoat Capital para a venda de uma participação de 55% num portefólio eólico nos Estados Unidos, num negócio que avalia estes ativos num total de 720 milhões de dólares.



Em comunicado emitido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o braço verde da EDP explica que o negócio está inserido na estratégia da companhia de reciclar capital para reinvestir na expansão.





A transação "está inserida no contexto do programa de rotação de ativos de 8 mil milhões de euros anunciado no Capital Markets Day da EDP, permitindo à EDP acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável", detalha o comunicado.





Do portefólio em causa fazem parte dois parques eólicos com 405 MW localizados no Illinois, nos Estados Unidos – o Bright Stalk, com 205 MW, em operação desde 2019, e o Harvest Ridge com 200 MW, em operação desde 2020.





No comunicado à CMVM, a EDP Renováveis informa que o valor total da transação corresponde a um Enterprise Value (100%) de 720 milhões dólares, que se traduz num Enterprise Value de 1,8 milhões de dólares/MW (equivalente a 2,1 milhões de dólares/MW à data de início de operação dos projetos).



Tendo em conta que o valor de 100% dos ativos, já descontado da dívida, é de 720 milhões de euros, a EDPR deverá encaixar um montante em redor de 400 milhões de euros.





A EDP Renováveis adianta ainda que este negócio pode ser alargado para uma participação de 80%, se houver entendimento entre as partes entre a assinatura do acordo e a sua conclusão, sendo que a operação ainda está sujeita a condições regulatórias.