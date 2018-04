No global, a produção total do grupo EDP registou um aumento de 7% para 20.602 GWh no primeiro trimeste face a igual período de 2017.



A energia eólica subiu 13% para 8.719 GWh, com a Europa a liderar os aumentos por região (+16%), seguida da América do Norte (+12%) e do Brasil (+8%).



Outras duas fontes de produção também registaram subidas: a energia solar (+52% para 43 GWh) e a cogeração e resíduos (+85% para 84 GWh).



Por sua vez, o nuclear em Espanha recuou 1% para 331 GWh. A EDP detém uma participação de 15,5% (que corresponde a 155,5 megawatts) na central nuclear de Trillo, na província de Guadalajara, que conta com 1.003 MW.



Analisando as vendas de electricidade em Portugal e Espanha, as mesmas registaram uma quebra de 4,8% no primeiro trimestre para 8.175 GWh no total de 5,3 milhões de clientes. Já as vendas de gás subiram 7,3% para 5.754 GWh entre 1,5 milhões de clientes nos países ibéricos.



Já o número de clientes de electricidade no mercado liberalizado português cresceu 1,8% no primeiro trimestre para 4,139 milhões, enquanto em Espanha subiu 5% para 1,134 milhões. No gás natural, o número de clientes em Portugal subiu 7% para 656 mil, enquanto em Espanha aumentou 3,3% para 883 mil.



Por seu lado, a capacidade instalada da empresa cresceu 3% nos últimos 12 meses em 823 megawatts: 562 MW em centrais eólicas (363 MW nos Estados Unidos e 127 MW no Brasil), 201 MW de capacidade hídrica, com a barragem de Foz Tua em Portugal, e energia solar (60 MW de nova central solar nos Estados Unidos).





A produção de electricidade nas barragens ibéricas da EDP disparou 36% no primeiro trimestre face ao período homólogo. Um contraste face aos números de 2017, ano em que a produção ibérica hídrica afundou 55%. Agora, entre Janeiro e Março a produção hídrica da companhia em Portugal e Espanha atingiu um total de 4.202 gigawatts hora (GWh), segundo os dados divulgados pela empresa esta quinta-feira, 19 Abril. Já no Brasil, a produção hídrica aumentou 54% para 1.956 GWh. No total do grupo, a produção hídrica registou uma subida de 41% para 6.159 GWh.Enquanto a hídrica subiu, a produção de electricidade a partir de combustíveis fósseis recuou em Portugal e Espanha: a produção a partir de carvão desceu 31% para 2.779 GWh, enquanto a produção a partir de gás natural recuou 24% para 1.302 GWh. Já no Brasil a produção a partir de carvão registou uma subida de 20% para 1.186 GWh.