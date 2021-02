Regulador explica funcionamento de descontos na conta da eletricidade e dá exemplos

Leia Também Primeiros quinze dias do ano vão ter descontos na luz

A ERSE-Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos publicou no seu site uma brochura explicativa sobre o Regime de Apoio Extraordinário ao consumo de energia elétrica.Este apoio, que se aplica para a generalidade dos consumidores domésticos com potência contratada até 6,9 kVA, foi aprovado pelo Governo para compensar o aumento do consumo durante o período de 15 a 29 de janeiro devido à "descida acentuada da temperatura".Para os consumidores com tarifa social de eletricidade há ainda um apoio adicional que se aplica ao consumo de energia entre 15 de janeiro e 13 de fevereiro.No documento, o regulador apresenta vários casos específicos e calcula o montante do apoio de que beneficiam os consumidores.Entre os cenários exemplificados estão situações em que os consumidores alteram a potência contratada ou mudam de comercializador de eletricidade durante o período abrangido pelo apoio.