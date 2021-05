Saudi Aramco bate expectativas e atinge lucro de 21,7 mil milhões no primeiro trimestre

Leia Também Arábia Saudita vai vender 1% da petrolífera Aramco

A maior petrolífera mundial viu os lucros disparar 30% no primeiro trimestre de 2021, face ao mesmo trimestre do ano passado. Entre janeiro e março, a companhia registou um lucro de 21,7 mil milhões de dólares (18,05 mil milhões de euros). A empresa refere que estes resultados estão ligados a preços mais elevados do petróleo e a um "cenário económico melhorado", vivido no arranque do ano.A gigante divulgou os resultados trimestrais esta terça-feira, reportando uma significativa subida face aos 16,6 mil milhões de dólares de lucro registados no primeiro trimestre de 2020. Os resultados estão acima das expectativas dos analistas, que aguardavam por resultados na ordem dos 17,24 mil milhões de dólares.A empresa saudita declarou um dividendo de 18,8 mil milhões de dólares, que "será pago no segundo trimestre" do ano. A empresa pagará 0,09 dólares por cada ação.O "free cash flow" da Saudi Aramco no primeiro trimestre foi de 18,3 mil milhões de dólares, acima dos 15 mil milhões de dólares no período homólogo. O EBIT no trimestre atingiu os 40,9 mil milhões de dólares, acima dos 34,2 mil milhões reportados no primeiro trimestre de 2020."O ímpeto criado pela recuperação global da economia tem fortalecido os mercados energéticos e a flexibilidade operacional da Aramco, a agilidade financeira e a resiliência dos nossos trabalhadores contribuíram para um desempenho forte no primeiro trimestre", comentou o presidente e CEO da Aramco, Amin H. Nasser."Tendo em conta os sinais positivos da procura de energia em 2021, existem mais razões para se ser otimista de que melhores dias virão", afirmou o líder da gigante petrolífera.