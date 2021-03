Saudi Aramco mantém dividendo apesar de queda dos lucros

A Saudi Aramco, a maior petrolífera mundial, vai manter o pagamento de 75 mil milhões de dólares de dividendos, apesar da queda nos lucros e do impacto sofrido com a queda dos preços do petróleo e a queda no consumo em 2020, devido à pandemia da covid-19.









O dividendo é uma importante fonte de receita da Arábia Saudita. Para conseguir manter o pagamento desse dividendo, a empresa contraiu mais dívida.





Leia Também Riade quer mostrar quem manda no petróleo 184 mil milhões de riais (41 mil milhões de euros), o que acabaou, até, por ser melhor do que o estimado pelos mercados. Foi uma queda de 44% face ao ano anterior. O "free cash flow" caiu, também 40% para 41 mil milhões de euros, bastante abaixo do que a empresa se propõe pagar sob forma de dividendos.

Amin Nasser, CEO da companhia, aos jornalistas, citado pela Bloomberg, tendo definido o ano de 2020 como sem precedentes e difícil. "Os preços têm respondido à recuperação que temos assistido. Mas precisamos de ser prudentes".





A Aramco estima que o consumo de petróleo aumente para os 99 milhões de barris por dia no final do ano, o que compara com os atuais 95 milhões.

Os lucros de 2020 caíram para osEste ano, a Aramco já fez saber que não estima subir os dividendos além dos 75 mil milhões de dólares deste ano, estimando investir um total de 35 mil milhões, menos 10 mil milhões do que o estimado inicialmente. Em 2020, o investimento foi de 27 mil milhões de dólares."Estamos otimistas em relação a 2021 em termos de crescimento da procura, especialmente na segunda metade do ano", revelou