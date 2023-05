Ao longo dos últimos meses foram várias as dúvidas que surgiram sobre a aplicação prática do travão aos preços do gás na produção de eletricidade, e respetivo impacto nas faturas finais dos portugueses. A ERSE disse ao Negócios que a medida está inativa há quase três meses.

Mecanismo ibérico sem uso há três meses. Seis perguntas e respostas sobre o travão aos preços do gás









