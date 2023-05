Gás desce fasquia dos 30 euros por MWh pela primeira vez em dois anos

megawatt-hora esta quinta-feira, algo que não acontecia, de acordo com a Bloomberg, desde junho de 2021, ou seja, há quase dois anos.





Leia Também Mecanismo ibérico sem uso há três meses. Seis perguntas e respostas sobre o travão aos preços do gás

Os gás negociado a um mês em Amesterdão (TTF) desceu pela primeira vez os 30 euros porOs preços estão agora 10% abaixo do pico, depois de a Rússia ter interrompido o fornecimento a vários países europeus, após a invasão da Ucrânia. Ainda assim, seguem dentro da média dos últimos cinco anos.No inverno passado, os países da UE foram rápidos a aumentar as importações de gás natural de países que não a Rússia e reduziram o consumo, por exemplo em edifícios públicos. Como resultado destas medidas os "stocks" de gás aumentaram consideravelmente. No entanto, vários analistas alertam que os preços possam voltar a subir no próximo inverno se não forem tomadas medidas mais estruturais.A recuperação dos preços elevados tem sido desigual pela Europa, com alguns utilizadores ainda sujeitos a contratos definidos quando os preços estavam mais elevados.O TTF segue a descer 6,5% para 29,875 euros por MWh.