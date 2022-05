Siemens Energy admite comprar 33% da Gamesa e retirá-la de bolsa

A empresa alemã confirmou, em comunicado, as notícias dos últimos meses que apontava para a possibilidade de passar a deter a totalidade da empresa espanhola que fabrica turbinas eólicas, mas frisou que a decisão ainda não foi tomada.A Siemens Gamesa viu os prejuízos no segundo trimestre fiscal – terminado em março – dispararem para 377 milhões de euros, valor que compara com perdas de 66 milhões um ano antes.A empresa espanhola tem sido penalizada por problemas na cadeia de fornecimento e uma redução nas receitas com turbinas.O desempenho da Gamesa levou a Siemens Energy a reportar um resultado negativo de 252 milhões de euros no trimestre terminado em março. O CEO da companhia alemã, Christian Bruch, contudo, garantiu na semana passada que a Siemens Energy não pondera sair do capital da Gamesa.As ações da Gamesa disparam 11,18%, para 15,71 euros esta manhã. Já a Siemens Energy valoriza 4,35%, cotando nso 17,53 euros.