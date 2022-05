Siemens oferece 4,04 mil milhões para ficar com totalidade da Gamesa e tirá-la de bolsa

A Siemens Energy oferece 18,05 euros por ação da espanhola Siemens Gamesa para passar dos atuais 67% para a totalidade do capital da empresa espanhola que fabrica turbinas eólicas.A oferta foi comunicada no sábado e, caso adquira a totalidade das ações sobre as quais incide a oferta, a empresa alemã terá de desembolsar 4,04 mil milhões de euros.A atual capitalização bolsista da Gamesa é de 11,4 mil milhões de euros.Face à cotação de fecho de sexta-feira (16,745 euros), a oferta traduz um prémio de 7,82%. No entanto, as ações da Gamesa dispararam mais de 24% desde que na quarta-feira a Siemens confirmou estar a ponderar comprar o capital não detido na companhia espanhola."Apesar da cotação refletir já uma elevada probabilidade de um takeover, o preço da oferta ainda representa uma prémio de 7,8% face ao fecho de sexta-feira e antecipamos que as ações vão valorizar na segunda-feira para refletir a oferta em concreto", considera Deepa Venkateswaran, analista da Bernstein, numa nota citada pela Bloomberg.A Siemens Energy indicou que espera 300 milhões de euros em sinergias em três anos após integrar a Gamesa.A Gamesa tem enfrentado dificuldades, tal como o setor de fabricantes de turbinas, devido à escalada nos preços da energia, aço e cobra, além de problemas nas cadeias de abastecimento.