Sueca Eco Wave avança com projeto piloto de energia das ondas no Porto

A sueca Eco Wave Power Global recebeu uma licença para a instalação e ligação à rede de um projeto piloto de energia produzida a partir das ondas que se localiza na Barra do Douro, no Porto, informou esta quinta-feira a empresa em comunicado.A licença foi atribuída pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) à subsidiária portuguesa, a EW Portugal, para a instalação e ligação à rede elétrica dae uma pequena unidade de produção com um limite de 1 MW.Esta é a primeira licença requerida pela EW Portugal para avançar com a instalação da primeira estação de energia das ondas.Este projeto, refere a empresa, é a primeira fase do acordo de concessão de 20 MW celebrado com a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) em abril do ano passado para a utilização potencial de quatro locais detidos e operados pela APDL, assinala ainda a empresa sueca.Para a obtenção da licença a EW Portugal contou com a colaboração da PLMJ Advogados e a empresa de engenharia e construção Painhas.Terminados os trabalhos de instalação e conexão à rede, a EW Portugal irá requerer um certificado final de operação à DGEG para utilização da estação do Porto."Estamos contentes por anunciar a aprovação do registo de pequena unidade de produção para o nosso primeiro projeto de 1 MW de energia das ondas em Portugal. É um enorme salto rumo à instalação da nossa primeira unidade de produção de energia das ondas em Portugal", refere Inna Braverman, fundador e CEO da Eco Wave, citado no comunicado.