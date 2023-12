Total Energies alia-se à CorPower Ocean em projeto de energia das ondas em Portugal

Leia Também CorPower Ocean muito perto de testar energia das ondas em Portugal

A gigante energética francesa Total Energies anunciou esta terça-feira que se juntou ao projeto-piloto HiWave-5 de energia das ondas que a sueca CorPower Ocean está a levar a cabo no norte de Portugal, na costa ao largo da Póvoa do Varzim (Aguçadoura), no mesmo local onde já foram testadas as plataformas eólicas flutuantes do parque Windfloat Atlantic, da Ocean Winds (EDP e Engie).A CorPower Ocean desenvolveu um inovador Conversor de Energia das Ondas (WEC - Wave Energy Conversor, no original, em inglês), flutuante e ancorado ao fundo do mar, que usa a ondulação oceânica para produzir eletricidade e injetá-la na rede nacional. Esta tecnologia permite então converter o movimento das ondas em energia elétrica através de geradores que são colocados dentro da enorme bóia. O projeto despertou agora o interesse da Total Energies, que decidiu participar nos testes em ambiente real em Portugal para "avaliar esta tecnologia como uma das soluções para a descarbonização".Colocado no mar em agosto, o equipamento já sobreviveu entretanto a várias tempestades (Babet, Aline, Ciarán e Domingos), e a ondas até 18 metros. Em outubro, e após apenas sete semanas "on site", o conversor de energia das ondas começou a exportar energia elétrica para a rede elétrica portuguesa"Como empresa multienergética global, a Total Energies está comprometida com uma energia melhor, que seja cada vez mais sustentável, confiável e acessível a um maior número de pessoas. Prevê-se que esta participação no projeto-piloto da CorPower Ocean possa apoiar as ambições da Total Energies de abordar a transição energética de forma mais ampla, englobando toda a sua produção e produtos energéticos", referiu a empresa em comunicado. A energética francesa dedica-se ao petróleo e biocombustíveis, gás natural e gases renováveis e eletricidade.Durante o projeto-piloto na Aguçadoura, a CorPower Ocean irá recolher dados operacionais do primeiro dispositivo C4 WEC em escala real, ao qual se seguirá uma demonstração no "cluster de ondas" CorPack com três equipamentos de nova geração C5 WEC. Desta forma, a entrada da Total Energies no projeto-piloto irá proporcionar "acesso abrangente aos dados, resultados e operações do programa de testes"."Ao acompanhar esta implementação, a Total Energies pretende confirmar a progressão da maturidade tecnológica da energia das ondas. Esta colaboração visa melhorar a confiança nas projeções de custos, conduzindo a uma maior precisão nas avaliações técnico-económicas", acrescentou ainda a empresa, sublinhando que também "poderá fornecer informações valiosas para o plano de testes, recorrendo a uma vasta experiência em instalação, manutenção e operações offshore"."Estamos entusiasmados em receber a Total Energies como novo parceiro. O projeto-piloto é uma ferramenta poderosa para aumentar a confiança na nossa tecnologia e capacidade de entrega de equipamentos. Este é apenas o início da nossa jornada com a TotalEnergies. Acreditamos no potencial da energia das ondas na transição para a neutralidade carbónica", disse o diretor comercial da CorPower Ocean, Kevin Rebenius. A tecnologia de energia das ondas da CorPower Ocean está a ser desenvolvida e testada há mais de uma década, desde 2012, através de um processo de cinco etapas, com métricas que provam que a energia das ondas é uma fonte de energia fiável e competitiva, garante a empresa.No final do verão, a CorPower Ocean deu finalmente conta de ter instalado a quatro quilómetros da costa portuguesa (e conectado à rede elétrica nacional) a primeira unidade à escala comercial do piloto Hiwave5, que prevê o uso de quatro conversores de energia das ondas. O projeto prevê um investimento de 16 milhões de euros. Desde o final de 2022 que a empresa tinha já instalada no local a âncora que prende o conversor ao fundo do mar. O equipamento em testes tem uma potência de 300 kW e antes de chegar ao mar português foi testado "a seco" em Estocolmo, num simulador.