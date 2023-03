União Europeia prolonga poupança de 15% no gás até março de 2024

Leia Também Consumo de gás para produzir energia elétrica só caiu 6,5% em cinco meses

O Conselho Europeu chegou a um acordo político sobre a proposta para prolongar por mais um ano a meta voluntária de redução do consumo de gás dos Estados membros em 15%. O regulamento aprovado mantém, no entanto, a possibilidade de desencadear um "alerta" por parte da União Europeia (UE) sobre a segurança do abastecimento, sendo que nesse caso a redução do consumo de gás passaria a obrigatória."A UE não está ainda completamente fora da crise energética e a Rússia continua a usar a energia como uma arma. Os estados membros da UE têm de ser solidários e estar preparados antes do próximo inverno. O consumo global de gás natural na UE caiu 19,3% entre agosto de 2022 e janeiro de 2023. A redução da nossa procura de gás permitiu-nos encher os nossos armazéns, manter os preços baixos e garantir mais abastecimento de energia. É importante que continuemos o trabalho e mantermo-nos resilientes", disse Ebba Busch, ministra sueca da Energia, Negócios e Indústria.Entre agosto de 2022 e janeiro de 2023 Portugal registou uma redução de 16,7% no consumo global de gás, face à média histórica dos últimos cinco períodos homólogos. A meta definida pela Comissão Europeia era de uma redução de 15% até março 2023. As conclusões são do 5.º relatório de progresso do Plano de Poupança de Energia 2022-2023 (PPE), publicado esta quarta-feira pela Adene - Agência para a Energia.Este decréscimo fez-se sentir sobretudo na vertente de consumo convencional (pelas famílias, empresas e indústrias), com uma redução de 23,4%. No entanto, na componente de consumo, para produção de energia através das centrais termoelétricas, foi verificada uma poupança de apenas 6,5% em cinco meses.No global, Portugal está nos 77,5% de execução da meta de 17% de redução do consumo de gás estabelecida no PPE 2022-2023 até ao final de 2023.De acordo com a comissária europeia da Energia, Kadri Simson, "se reduzirmos o consumo de eletricidade nas horas de ponta entre 5% a 10%, isso permite-nos reduzir 4% do consumo de gás na produção de energia". Até 31 de março, os Estados-membros devem estipular 10% das suas horas de ponta, durante as quais deve ser reduzida a procura através de medidas adotadas ao nível nacional.O novo regulamento aprovado agora pelo Conselho Europeu estabelece uma nova meta voluntária para os estados membros reduzirem seu consumo de gás natural em 15% entre 1 de abril de 2023 e 31 de março de 2024, em comparação com seu consumo médio no período entre 1 de abril de 2017 e 31 de março de 2022. Os estados membros podem escolher o medidas através das quais querem atingir esta meta.Além disso, os Estados-Membros concordaram também em modificar as regras dos relatórios de progresso a apresentar a Bruxelas. Mantém a obrigação de comunicar as poupanças alcançadas pelo menos de dois em dois meses, mas com a possibilidade de apresentar os dados mais cedo. Além disso, os países podem comunicar a repartição do consumo de energia por setor. Em caso de alerta de Bruxelas, esta comunicação teria de passar a ser mensal.