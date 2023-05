Centros comerciais reduzem consumo de gás em 50,1% e de luz em 16,1%

Leia Também Consumo de gás para produzir energia elétrica só caiu 6,5% em cinco meses

A Associação Portuguesa de Centros Comerciais revelou esta terça-feira que os 95 espaços comerciais associados da APCC reduziram 50,1% no consumo de gás natural, 16,1% no consumo de energia elétrica e 9,9% no consumo de água, no período acumulado entre agosto de 2022 e fevereiro de 2023, face ao período de referência (correspondente à média dos cinco períodos homólogos anteriores).Estes dados resultam do sexto relatório de progresso de monitorização do Plano de Poupança de Energia 2022-2023 da ADENE- Agência para a Energia (referente a fevereiro de 2023,) monitorizados no âmbito do pacto sectorial assinado entre a APCC, a ADENE e o Governo para a implementação do Plano de Poupança de Energia 2022-2023.Segundo o relatório, da análise dos dados dos centros comerciais referentes aos consumos mensais de gás natural e energia elétrica, é possível observar que este setor tem vindo a verificar poupanças de forma consistente desde agosto de 2022.Em relação ao mês de fevereiro de 2023, isoladamente, e face ao período de referência, este setor apresentou uma poupança de 14,0% no consumo de gás natural e de 13,6% no consumo de energia elétrica.Atualmente, a APCC conta com 95 espaços comerciais, que integram 8.600 lojas, 100 mil trabalhadores diretos (num total de 300 mil) e recebem 585 milhões de visitantes ano."A assinatura do pacto para a implementação do Plano de Poupança de Energia (PPE) 2022-2023 entre a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) e a ADENE – Agência para a Energia materializa o compromisso dos Centros Comerciais com as metas nacionais e europeias de redução dos consumos energéticos", disse Carla Pinto, diretora executiva da Associação Portuguesa de Centros Comerciais.E acrescentou: "O aumento da eficiência energética é desígnio permanente dos Centros Comerciais e já com resultados assinaláveis. Com o pacto para a implementação do PPE quisemos ir ainda mais longe, desenvolvendo um conjunto de iniciativas que permitem obter ganhos adicionais no curto prazo, com especial incidência nos consumos associados à climatização, iluminação e transportes verticais".O quinto relatório de progresso do Plano de Poupança de Energia 2022-2023 revela também que no total do país o consumo global de gás reduziu 16,7%, face à média histórica dos últimos cinco períodos homólogos (mais do que a meta de 15% estabelecida até março 2023).Este decréscimo fez-se sentir fortemente na vertente de consumo convencional, com uma redução de 23,4%, ao passo que na componente de consumo, devido à produção de energia através das centrais termoelétricas, foi verificada uma poupança de 6,5%.Desta forma, Portugal está a 77,5% do cumprimento da meta estabelecida no PPE 2022-2023 até ao final de 2023 (17%).