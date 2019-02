Volkswagen procura parceiros para comercializar eletricidade em Espanha

O grupo Volkswagen pretende encontrar um ou mais parceiros em Espanha para comercializar eletricidade no mercado espanhol, noticia esta segunda-feira o jornal Expansión.

O grupo Volkswagen pretende encontrar um ou mais parceiros em Espanha para comercializar eletricidade naquele mercado, noticia esta segunda-feira o jornal espanhol Expansión citando um porta-voz do grupo automóvel alemão.

O objetivo do fabricante automóvel é fornecer aos seus clientes em Espanha o serviço da Elli, uma empresa criada na Alemanha e que se dedicará ao fornecimento de eletricidade 100% renovável, bem como sistemas de armazenamento de energia para os lares e aplicações digitais para controlar o consumo.

A Volkswagen anunciou o lançamento da Elli, que tem como CEO Thorsten Nicklass, na Alemanha em meados de janeiro, indicando que a nova empresa se irá focar inicialmente na Europa.

"A Elli vai começar a operar em Espanha", indicou ao jornal um porta-voz da Volkswagen.

A estratégia da Volkswagen passa por aproveitar a crescente popularidade dos automóveis elétricos para entrar no mercado energético.

Vários fabricantes automóveis, aliás, pretendem criar postos de carregamento dos veículos, tal como já faz a norte-americana Tesla.