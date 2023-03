"Windfall tax" vai custar até 50 milhões à EDP em Espanha

Associação de Empresas de Energia Elétrica (AELEC).









Ana Paula Marques, a administradora responsável pela EDP Espanha, revelou que a empresa "está ainda a analisar a tomada dessa decisão".

A EDP revelou esta quinta-feira que o imposto de 1,2% sobre o volume de negócios das empresas do setor energético imposta pelo governo de Madrid vai custar à empresa entre 40 e 50 milhões de euros, um valor que a empresa já está a contestar em tribunal, através do processo que deu entrada na Audiência Nacional no âmbito daQuestionada sobre se pondera avançar sozinha, com uma contestação individual nos tribunais espanhóis - tal como já anunciaram a Endesa e a Iberdrola -"É um imposto discriminatório e injustificado, único na Europa, que incide sobre as receitas, e por isso vamos defender os nossos interesses. Há uma incoerência fiscal", disse a administradora.Quanto à possibilidade de a EDP ser impactada também em Portugal por um imposto sobre os lucros extraordinários, o CEO Miguel Stilwell defendeu que "o mesmo não é aplicável à EDP" na conferência de imprensa que se seguiu à apresentação de resultados."Nos já temos a contribuição extraordinária sobre o setor energético que vem desde 2014. Infelizmente já temos uma 'windfall tax' há muitos, muitos anos que é a CESE e que estava previsto que fosse reduzida com a dívida do sistema. Esta tem vindo a reduzir muito substancialmente, mas a CESE ainda não. Esperamos que possa vir a descer em linha com a redução da dívida do sistema", disse Stilwell.



E rematou: "Já temos uma 'windfall tax', não precisamos de pagar outra".



EDP contra prolongamento do mecanismo ibérico além de maio de 2023





O CEO também se mostou muito crítico em relação a um eventual prolongamento do mecanismo ibérico (que impõe um travão aos preços do gás para produzir eletricidade) além de maio de 2023, tal como defendem os governos de Portugal e Espanha,



"Somos a favor de um mecanismo comum a toda a europa, igual para todos. Criar exceções não faz sentido. A Europa devia ter um modelo igual e consistente para todos os países, que promova a integração e não o contrário. À medida que se criam exceções, fragmentra-se essa integração", defendeu Miguel Stilwell.

Sobre a reforma do mercado elétrico em curso na União Europeia, o presidente executivo defendeu que "há que manter o mercado marginalista, que tem valor e funciona bem". No entanto, reconhece que o desenho do mercado pode ser melhorado através de contratos de compra e venda de energia a longo prazo (PPA), "para incentivar o investimento em renovavéis", e leilões de capacidade.



"Há coisas razoáveis na proposta de reforma do mercado elétrico europeu e outras não. Não nos parece razoável impor PPA sobre ativos existentes. Não é adequado e seria complicado implementar", acrescentou, criticando a enorme incerteza regulatória gerada pos sucessivas legislações europeias.

"A Europa tem de fazer mais coisas como os [incentivos fiscais ao investimento dos] EUA e não o contrário, em vez de estar só a acrescentar mais impostos e clawbacks", rematou.