Aliança luso-britânica investe 150 milhões em Almada

A Habitat Invest vai avançar com o seu maior projeto de sempre, numa área de 9.600 metros quadrados e que conta com uma capacidade de construção de aproximadamente 51 mil. Em parceria com o fundo imobiliário britânico Patron Capital, adquiriu o Almada South Living, um lote de terreno localizado no Feijó, em Almada, onde pretende construir 514 apartamentos.





...