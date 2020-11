Alta de Lisboa ganha mais um edifício Altear com T2 a 260 mil euros

A Vista Altear é o terceiro empreendimento do projeto Altear, que tem vindo a erguer-se na Alta de Lisboa. Este novo "pilar" já está em fase de comercialização e os apartamentos começam nos 259.000 euros, com a tipologia T2.





O projeto Altear é da autoria da promotora imobiliária Solyd Property Developers, uma "joint-venture" entre a Estoril Capital Partners e a norte-americana Oaktree Capital Management, que está a construir uma urbanização no Bairro da Cruz Vermelha.





A comercialização do novo edifício conta já com uma taxa de reservas de cerca de 30%. O Vista Altear é composto por 50 apartamentos, com tipologias T2 a T4, com áreas úteis que vão dos 68 aos 231 metros quadrados (m2) com varandas e terraços com 12 m2 a 186m2. As vistas são para o maior lago da cidade e para os espaços verdes do Parque Oeste. A sustentabilidade está presente a partir da eficiência energética, com caixilharia com vidros duplos e sistema de aquecimento de águas com apoio de painéis solares, entre outras características, indica a promotora.





As cozinhas deste empreendimento estão equipadas com eletrodomésticos "de topo". Fora de casa, há ainda lugares de estacionamento privativo com pré-instalação para veículos elétricos, arrecadações e dois espaços comerciais. Os moradores contarão ainda com um ginásio privativo equipado, um jardim exterior e uma sala para organizar eventos especiais ou para trabalhar remotamente. No último piso, terão acesso exclusivo a um rooftop com piscina.





Antes do Vista Altear, foram lançados o Lago Altear em 2019, cuja construção está a decorrer e com cerca de 90% dos apartamentos colocados e, mais recentemente, o Life Altear, lançado no passado mês de setembro e que conta até agora com cerca de 30% dos apartamentos colocados. No seu conjunto, o Altear vai oferecer ao mercado mais de 500 apartamentos com diferentes tipologias e espaços comerciais variados, com uma área total de construção superior a 120.000 metros quadrados.