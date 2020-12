Quarto edifício de projeto na Alta de Lisboa tem apartamentos T1 a 240 mil euros

Solyd Property Developers, uma "joint-venture" entre a Estoril Capital Partners e a norte-americana Oaktree Capital Management.O projeto Altear, que é composto por 10 edifícios no total, lançou recentemente outros dois empreendimentos: o Life Altear e o Vista Altear. O Life Altear, lançado em setembro, conta já com 30% dos apartamentos colocados, enquanto o Vista Altear, lançado no mês passado, soma já 80% das frações colocadas, refere o comunicado.

Ainda em 2019, foi lançado o primeiro empreendimento, que se encontra em construção, o Lago Altear e que tem somente 10% dos apartamentos disponíveis para venda.O edifício disponibiliza um ginásio privativo, uma sala de convívio e estacionamento privativo com pré-instalação para veículos elétricos. E, no último piso, os moradores podem usufruir de um "rooftop" com piscina.No piso térreo existem ainda três áreas de comércio e serviços.