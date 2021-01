Após falhar imóveis da Tranquilidade, Orion entra em Portugal com compra de edifício ao BCP

Leia Também Israelitas vão investir 70 milhões em Espinho e criar 150 empregos



"Estamos muito satisfeitos por termos aconselhado o nosso cliente, Millennium BCP, em vender este ativo estratégico que está localizado numa zona invejável de Lisboa. Quando estiver terminado, o novo campus do Multiusos Oriente será um marco importante para área local urbana, tanto ao nível da comunidade como ao nível empresarial", refere Paulo Silva, Head of Country da Savills Portugal, citado em comunicado. Leia Também Belgas compram três hectares em Sintra e investem 12 milhões Já Gauthier Renaud, diretor da Orion Capital Managers, destaca no comunicado a importância da aquisição. "O nosso interesse em investir foi suportado por fortes fundamentos de investimento a longo prazo e uma escassez imediata de espaços modernos de escritórios em Lisboa. Esta aquisição representa uma oferta única para criar um novo campus em estilo de edifício horizontal, com espaços outdoor generosos e desejáveis", refere. A Orion Capital Managers foi fundada em Londres em 1999 e conta com investimentos em países como o Reino Unido, Espanha, Itália ou França.



A primeira tentativa de entrar no mercado nacional ocorreu em 2016, quando a Orion apresentou uma proposta pela carteira de imóveis da Tranquilidade, avaliada entre 140 e 160 milhões de euros. A carteira viria a ser adquirida pelo consórcio luso-americano formado pela Anchorage e a Norfin.

A Orion Capital Managers, gestora europeia de fundos imobiliários, comprou o edifício Multiusos Oriente, junto ao Parque das Nações, em Lisboa, a um fundo do BCP, tendo a Savills acompanhado o processo pelo lado do vendedor.O valor do negócio não foi divulgado, mas o fundo do BCP avaliava em cerca de 46,4 milhões de euros o imóvel em setembro do ano passado.A operação foi fechada ainda em 2020, apurou o Negócios junto de fonte próxima da transação.O Multiusos Oriente é composto por 37 mil metros quadrados (m2) de espaço de escritórios "prime" e deverá estar concluído no final de 2022.