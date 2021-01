Israelitas vão investir 70 milhões em Espinho e criar 150 empregos

O grupo Fortera, que tem em curso investimentos imobiliários da ordem dos 250 milhões de euros no Grande Porto, anunciou a construção do “Espinho Business Center”, um empreendimento destinado a habitação, com uma torre que terá 100 apartamentos, comércio, serviços e hotelaria.

