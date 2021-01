Brasileira Rio Capital vai investir 65 milhões até 2022 na Grande Lisboa

A brasileira Rio Capital vai investir 65 milhões de euros em projetos residenciais na área da Grande Lisboa até 2022, indica a promotora imobiliária em comunicado divulgado esta quarta-feira.



A empresa que se estreou no mercado nacional há dois anos conta já com seis projetos desenvolvidos, destacando-se o Avenida Living, um edifício com oito apartamentos de luxo na avenida João Crisóstomo, em Lisboa. Esse projeto, assinado pelo arquiteto Miguel Saraiva, representou um investimento de nove milhões de euros.



O comunicado assinala que os seis projetos já desenvolvidos pela Rio Capital totalizam cerca de 30 mil metros quadrados de construção.



Mais acessível será o Vila Viva, um empreendimento em fase de construção em Vila Franca de Xira. O projeto, em consórcio com a promotora Estrutural Group, tem 85 apartamentos e é "dirigido à classe média portuguesa".



Investimento de 35 milhões este ano e de 30 milhões em 2022



Em fevereiro será lançado o projeto de uma residência para estudantes no Monte da Caparica e que terá 330 quartos individuais com casa de banho própria.



"O mercado imobiliário pode ter desacelerado com a pandemia, mas em nenhum momento parou, o que demonstra que Portugal é um país altamente seguro e atrativo para investimentos", sublinha Júlio Luz, CEO da Rio Capital, citado no comunicado.





"A Rio Capital

desenvolve projetos com qualidade, focados no mercado português, não contando exclusivamente com os clientes estrangeiros. Seja para a classe média ou para as classes mais altas, os nossos projetos atingem uma relação preço/qualidade muito interessante que somados às localizações dos imóveis tornam-se imbatíveis", garante o responsável.



E, nota ainda Júlio Luz, os projetos são vendidos rapidamente, citando o caso do Vila Viva, que foi lançado em março de 2020 e que conta já com todos os 45 apartamentos da primeira fase vendidos e com 10 dos 40 apartamentos da segunda fase também já vendidos.