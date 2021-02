Arrancam as vendas de casas de luxo no Campo Pequeno. Apartamentos a partir de 315 mil euros

A comercialização dos primeiros 97 apartamentos no empreendimento de luxo Lumino, no Campo Pequeno, em Lisboa, arrancou esta terça-feira. O projeto encontra-se em fase de construção e deverá estar concluído no segundo semestre do próximo ano.O Lumino é um projeto da Round Hill Capital e da TPG Real Estate Partners (TREP) e representa um investimento de 150 milhões de euros.O empreendimento terá uma vertente residencial, bem como uma residência para estudantes e ainda áreas de comércio e lazer.Assinado pela Saraiva+Associados e pelo atelier especialista em residências para estudantes TP Bennett, o novo projeto terá no total "cerca de 300 apartamentos residenciais de alta qualidade (com 27.000 m²) e 380 camas para estudantes (com 10.440 m²)", refere o comunicado.Os preços nesta primeira fase de comercialização, apurou o Negócios, começam nos 315 mil euros, valor para um T1.O projeto inclui "uma piscina de 15 metros no rooftop, exclusiva para os residentes".O empreendimento foi anunciado em novembro de 2018 e representa a primeira transação conjunta da Round Hill e da TREP no país.As agências Castelhana e JLL serão responsáveis pelo processo de venda da primeira fase, que compreende 97 apartamentos residenciais."Estamos muito entusiasmados por lançar a primeira fase de vendas do projeto Lumino. Lisboa tem visto um desequilíbrio grande entre a oferta e a procura de soluções de alojamento de alta qualidade nos setores residencial e estudantil, forçando as pessoas a deixarem a cidade. Este projeto é um sinal da nossa aposta no investimento a longo prazo em Portugal, que prevê colmatar este desequilíbrio e ajudar a apoiar o crescimento do imobiliário nacional. Estamos ansiosos para contribuir para o sucesso deste projeto e assim expandir ainda mais o nosso portfólio em Portugal, bem como em todo o mercado europeu", refere Michael Bickford, fundador e CEO da Round Hill Capital, citado no comunicado.Já Michael Abel, "partner" da TREP, salienta que "esta joint venture foi lançada com base na nossa convicção relativamente ao mercado residencial urbano de Portugal e proporcionará espaços habitacionais de alta qualidade, convenientes e centralizados em Lisboa".