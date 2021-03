Aumento das rendas trava a fundo em 2020

Leia Também Rendas estão a baixar mas o efeito é momentâneo, avisa secretária de Estado da Habitação

As rendas continuam a aumentar, mas, em ano de pandemia, o crescimento está a abrandar de forma notória. No segundo semestre de 2020, as rendas subiram em torno de 5%, uma variação que fica muito aquém das taxas de crescimento verificadas anteriormente. Considerando apenas os últimos três meses do ano passado, a evolução é ainda menos acelerada.Os dados foram divulgados esta segunda-feira, 29 de março, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que o valor mediano das rendas de alojamentos familiares fixou-se em 5,61 euros por metro quadrado no segundo semestre de 2020, um aumento de 5,5% face a igual período do ano anterior. No segundo semestre de 2019, antes da pandemia, o valor mediano das rendas tinha aumentado mais de 10%. Assim, apesar de as rendas continuarem a aumentar, o crescimento agora verificado representa cerca de metade daquele que era registado um ano antes.Esta tendência de desaceleração é ainda mais notório se se analisar apenas o quarto trimestre de 2020. Nesse período, a renda mediana foi de 5,77 euros por metro quadrado, o que representa um aumento homólogo de 3,8%, abaixo da variação de 5,2% que tinha sido registada no terceiro trimestre.(Notícia em atualização)