Rendas em Lisboa regressam a níveis de 2017. Porto não quebrava desde 2015

As rendas das casas em Lisboa voltaram a regredir no último trimestre de 2020, pelo que voltaram a posicionar-se em patamares de 2017. Já no Porto, registou-se a primeira quebra desde 2015. A nível nacional, a descida é ligeira.





As rendas em Lisboa caíram 4,8% em termos trimestrais e 16,8% em termos homólogos, sendo a quarta vez consecutiva em que se notam quebras, tanto num horizonte como no outro. O pico das rendas em Lisboa ocorreu no quarto trimestre de 2019, embora desde o final de 2018 já se venha a assistir a uma tendência de desaceleração. Em termos homólogos, a primeira descida verificou-se no primeiro trimestre de 2020.

"A pandemia intensificou as descidas", aponta a Confidencial Imobiliário, que partilha estes dados com base no Índice de Rendas Residenciais (IRR) que elabora, tendo em conta as rendas dos novos contratos realizados.

"Um dos fatores a influenciar esta descida nas rendas contratadas é o aumento da oferta para arrendamento na cidade. Entre início e final do ano, o número de fogos disponíveis para arrendar em Lisboa aumentou 40%, sobretudo refletindo a migração de habitações oriundas do Alojamento Local", comenta o diretor da Confidencial Imobiliário, Ricardo Guimarães.





Fora o aumento da oferta, Ricardo Guimarães assinala que a falta de turistas faz com que as rendas se acabem por ajustar aos rendimentos dos portugueses e, por fim, afirma que os investidores "estão dispostos a assumir uma descida das rendas neste momento, embora não encarem esse comportamento como definitivo e tenham expetativa de que o mercado retorne os níveis anteriores".





Porto desce pela primeira vez desde 2015





O quarto trimestre de 2020 fica marcado como o primeiro em cinco anos em que a cidade do Porto viu uma diminuição das rendas, quando comparando com o ano anterior. Estas caíram 4,5% face ao trimestre homólogo.





Já no total do território de Portugal Continental, as rendas contratadas na habitação estabilizaram no quarto trimestre de 2020, com uma variação de -0,6% em termos trimestrais e de -0,7% em termos homólogos.