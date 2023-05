Avaliação bancária da habitação aumentou 8 euros por metro quadrado em abril

Leia Também Número de avaliações bancárias inverte tendência e regressa às subidas. Valor aumenta cinco euros em março

O valor mediano de avaliação bancária na habitação situou-se nos 1.491 euros por metro quadrado em abril deste ano, o que representa um aumento de oito euros face ao mês anterior."O maior aumento face ao mês anterior verificou-se na Região Autónoma da Madeira (1,2%), tendo-se verificadoa maior descida no Centro (-0,6%)", revela esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).Já em termos homólogos, ou seja, face ao mesmo período do ano anterior, a taxa de variação fixou-se em 10%, revela esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Trata-se do aumento anual mais baixo em mais de um ano.Entre apartamentos e moradias, o valor mediano de avaliação bancária foi mais alta no primeiro modelo de habitação. "No mês em análise, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1.667 euros por metro quadrado, tendo aumentado 10,6% relativamente a abril de 2022", enquanto o "valor mediano da avaliação bancária das moradias foi de 1.137 euros por metro quadrado, o que representa um acréscimo de 5% em relação ao mesmo mês do ano anterior", refere o instituto de estatística."Para o apuramento do valor mediano de avaliação bancária de abril de 2023, foram consideradas 21.257avaliações, menos 34,3% que no mesmo período do ano anterior", revela o INE, acrescentando que face ao mês anterior "realizaram-se menos 403 avaliações bancárias, o que corresponde a um decréscimo de 1,9%".