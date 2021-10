Avaliação bancária sobe 15 euros para recorde de 1.236 euros por metro quadrado em setembro

A avaliação bancária, que é feita no âmbito dos pedidos de crédito para a aquisição de casa, subiu 15 euros face ao mês anterior, atingindo os 1.236 euros por metro quadrado em setembro. Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, revelando uma variação homóloga de 9,6%.

Face ao mês de agosto, quando a avaliação bancária estava nos 1.221 euros por metro quadrado, esta subida de 15 euros equivale a uma subida de 1,2% face a agosto.

O maior aumento face a agosto foi registado na Madeira, com uma subida de 1,8%. Só na Região Autónoma dos Açores é que o valor da avaliação bancária baixou em Portugal, com um decréscimo de 0,9% face ao mês anterior.



Em termos homólogos, o valor mediano das avaliações cresceu 9,6%, registando-se a variação mais intensa na Região Autónoma da Madeira (10,4%) e a menor na Região Autónoma dos Açores (4,3%).



