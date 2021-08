“Bad bank” compra último Dolce Vita por 4,1 milhões

O banco espanhol Abanca, que reclamou créditos de quase 36 milhões de euros no processo de insolvência do Dolce Vita Miraflores, aceitou a proposta da Finangeste, apesar de a oferta ter ficado cerca de 1,2 milhões aquém do valor mínimo fixado.

“Bad bank” compra último Dolce Vita por 4,1 milhões









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.