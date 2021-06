BCP vendeu último lote que detinha em empreendimento em Miraflores

O Millennium bcp vendeu o último lote que detinha no empreendimento do Parque dos Cisnes, em Miraflores, a um investidor nacional. O valor da transação não foi revelado.Para a transação o banco contou com a assessoria da consultora imobiliária Savills, segundo comunicado divulgado esta segunda-feira pela empresa imobiliária.O empreendimento localizado em Miraflores conta com um total de 23 lotes, dos quais 12 pertenciam ao BCP. No último trimestre do ano passado o banco alienou 11 lotes a três promotores distintos, com uma área total de 60 mil metros quadrados.Agora, o último lote, com uma área edifícável acima do solo de 13.198 m2 foi comprado por "um investidor nacional".«Esta transação veio reforçar os fundamentos para localizações periféricas ao concelho de Lisboa, em que o preço do solo está alinhado com os níveis de preços e estratégia dos promotores», assinala Nuno Esteves, Investment Development Associate da Savills Portugal, citado no comunicado.«Concelhos limítrofes a Lisboa como Oeiras, Amadora e Loures poderão beneficiar particularmente desta dinâmica e receber interesse acrescido de promotores para aí desenvolver os seus projetos, de onde a valorização ocorrerá pelos seus fundamentais como também pela implementação futura de infraestruturas que para estes concelhos se preveem», acrescenta.